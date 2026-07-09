Эксперт: НАТО не имеет ресурсов для закрытия неба над Украиной Эксперт Артамонов: НАТО не сможет закрыть небо над Украиной

Москва9 июл Вести.США и НАТО не имеют достаточных ресурсов, чтобы взять на себя защиту воздушного пространства Украины. Такое мнение в беседе высказал военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов изданию NEWS.ru.

Он считает, что заявления президента США Дональда Трампа на эту тему связаны с особенностями его публичных высказываний и с провалами в мышлении.

У НАТО нет никаких ресурсов сказал эксперт

Артамонов также заявил, что сомневается в последовательности и адекватности некоторых заявлений Трампа. В качестве примеров он привел недавние высказывания американского президента, в которых тот назвал Японию исламской республикой, атаковавшей американский авианосец, сравнил себя с Владимиром Лениным и заявил о борьбе с коммунизмом в США.

По этой причине эксперт считает, что слова о возможном "закрытии неба" над Украиной не стоит воспринимать всерьез. По его оценке, у США нет практических возможностей для такого шага. Кроме того, подобное решение означало бы прямое столкновение с Россией.

Накануне, в итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре Россию назвали страной, представляющей долгосрочную угрозу евроатлантическому альянсу. Страны НАТО обязались выделить Украине 70 миллиардов евро в 2026 году и примерно такую же сумму - в следующем. На саммите были заключены новые военные контракты на 50 млрд долларов.