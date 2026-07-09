Песков: чем больше Киев будет бить по России, тем шире будет буферная зона

Песков рассказал, к чему приведет эскалация конфликта на Украине Песков: чем больше Киев будет бить по России, тем шире будет буферная зона

Москва9 июл Вести.Чем больше киевский режим будет бить объектам российской инфраструктуры, тем шире придется делать буферную зону на границе с Украиной. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

Так он прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) приблизят мирное урегулирование конфликта.

Чем больше киевский режим будет бить по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется делать зоны безопасности сказал официальный представитель Кремля

Песков добавил, что дальнейшая эскалация конфликта, "возможно, продлит специальную военную операцию в какой-то степени".