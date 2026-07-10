Лихачев: Киев до сих пор не подал напряжение на отремонтированную линию ЗАЭС

Лихачев: Украина так и не подала напряжение на отремонтированную линию ЗАЭС Лихачев: Киев до сих пор не подал напряжение на отремонтированную линию ЗАЭС

Москва10 июл Вести.Глава Росатома Алексей Лихачев на консультациях между Россией и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС (ЗАЭС) заявил, что Украина так и не подала напряжение на высоковольтную линию электропередачи "Днепровская", которую недавно отремонтировали.

Консультации с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси проходят в Калининграде.

Глава Росатома отметил журналистам, что проведена огромная работа по ремонту ЛЭП "Днепровская", которую проделали в последние недели Минобороны, Росгвардия и специалисты Россетей совместно с коллективом станции.

...До сих пор напряжение так и не подано украинской стороной на отремонтированную линию указал Лихачев

Ситуация с обстрелами ЗАЭС нуждается в постоянном обсуждении с руководством МАГАТЭ, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.