Москва10 июлВести.Глава Росатома Алексей Лихачев на консультациях между Россией и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС (ЗАЭС) заявил, что Украина так и не подала напряжение на высоковольтную линию электропередачи "Днепровская", которую недавно отремонтировали.
Консультации с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси проходят в Калининграде.
Глава Росатома отметил журналистам, что проведена огромная работа по ремонту ЛЭП "Днепровская", которую проделали в последние недели Минобороны, Росгвардия и специалисты Россетей совместно с коллективом станции.
...До сих пор напряжение так и не подано украинской стороной на отремонтированную линиюуказал Лихачев
Ситуация с обстрелами ЗАЭС нуждается в постоянном обсуждении с руководством МАГАТЭ, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.