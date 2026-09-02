Лихачев считает, что озлобленность ряда стран к РФ доходит до самоиспепеления Лихачев: озлобленность ряда стран в отношении РФ доходит до самоиспепеления

Москва2 сен Вести.Озлобленность некоторых государств по отношению к России доходит до самоиспепеления. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил глава Росатома Алексей Лихачев.

Он обратил внимание, что государства сами себя загоняют в угол таким поведением.

Смотрите, конечно, как говорится, есть санкции и санкции. Мы видим вот эту озлобленность со стороны некоторых западных стран, такую, как это даже сказать, доходящую до самоиспепеления, мне кажется, иногда стремление не нас, а самих себя в угол загнать. Как говорится, Бог им судья сказал Лихачев

Глава Росатома отметил, что некоторые страны были вынуждены вводить санкции против РФ под большим политическим давлением.

Есть санкции, которые скорее страны вынуждены вводить из-за огромного политического давления. На мой взгляд, скорее относится к этим странам. И здесь, конечно, приходят сразу на ум слова нашего президента о том, что у нас нет недружественных стран и нет недружественных народов - нас есть недружественные правители и правительства. И в случае, если они начнут, эти правительства и страны, протягивать нам руку дружбы, мы, конечно, ее отталкивать не будем. добавил глава Росатома

Ранее Лихачев рассказал о проектах Росатома в странах Шанхайской организации сотрудничества. Он отметил, что более половины реакторов расположены в странах ШОС.