Все ближе к грани катастрофы: Лихачев сделал тревожное заявление Гендиректор Росатома: мы все ближе к грани катастрофы на Запорожской АЭС

Москва18 авг Вести.Ситуация на Запорожской атомной электростанции все ближе к тому, чтобы оказаться на грани катастрофы. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

С одной стороны, миссия МАГАТЭ продолжает работу, мы готовим очередную ротацию, они видят и шлют донесения. У нас была инициатива руководства МАГАТЭ, генерального директора, о посещении станции. К сожалению, пока им не принято решение об организации этой поездки, хотя российская сторона - и Минобороны, и Росгвардия - сделали все, чтобы обеспечить безопасность. Но мы будем стучаться во все двери, и в международных организациях говорить о том, что, конечно же, мировое сообщество должно, в конце концов, отреагировать, потому что мы все ближе и ближе к грани уже катастрофы на Запорожской станции сказал Лихачев

Он также прокомментировал удар украинского дрона по территории рядом с остановкой общественного транспорта в Энергодаре утром 18 августа.

Это же все пристреляно, понимаете. За эти годы все пристреляно, и вот эта очередная демонстрация силы - она направлена и против людей, и против станции как сложнейшего технологического инструмента подчеркнул глава Росатома

ВСУ ежедневно наносят удары по социальной инфраструктуре Энергодара - города-спутника Запорожской атомной электростанции.