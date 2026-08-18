Москва18 авг Вести.Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) на сегодняшний день находится в безопасном состоянии. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

По его словам, украинские военные ежедневно наносят удары по социальной инфраструктуре Энергодара - города-спутника ЗАЭС, - и большая часть территории станции находится под ударами дронов. При этом сотрудники ЗАЭС делают все для поддержания безопасности на станции.

Энергодар — прифронтовой город, поэтому мы будем делать дальше все, чтобы скрасить положение людей, помочь им в это трудное время. И самое главное, хочу подчеркнуть: без всяких сомнений, Запорожская атомная электростанция на сегодняшний день находится в безопасном состоянии. Мы все контролируем, персонал, прикомандированные работники с других станций делают все, чтобы минимизировать риски сообщил Лихачев

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал атаки на промзону ЗАЭС "неприемлемыми действиями".