Гросси назвал атаки на промзону ЗАЭС "неприемлемыми действиями" МАГАТЭ: атака ВСУ по остановке в Энергодаре - "худший инцидент" вокруг ЗАЭС

Москва18 авг Вести.Атака дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусной остановке в Энергодаре, которой пользуются сотрудники Запорожской АЭС (ЗАЭС), является худшим инцидентом, случившимся со станцией во время украинского конфликта. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

МАГАТЭ проинформировали о том, что сегодня около 06:00 на автобусной остановке, которой пользуются сотрудники, направляющиеся на Запорожскую АЭС, взорвался беспилотник. Директор ЗАЭС сообщил команде МАГАТЭ, что в результате взрыва пострадали 16 сотрудников станции и подрядчиков, в том числе один человек погиб и трое получили тяжелые ранения. Он назвал произошедшее самым серьезным инцидентом за всю историю станции говорится в заявлении Гросси, опубликованном в аккаунте агентства в соцсети X

В ведомстве также уточнили, что агентство было проинформировано об ударах по промышленной зоне станции. При этом сведений о повреждениях, способных повлиять на ядерную безопасность или защиту, не поступало. Глава МАГАТЭ, в свою очередь, потребовал от военных, причастных к атакам, "немедленно прекратить эти неприемлемые действия", поскольку они создают серьезные угрозы для ядерной безопасности в условиях текущего конфликта.

Утром 18 августа украинский дрон нанес удар около остановки общественного транспорта, где ожидало автобус большое количество людей. В результате атаки, по последним данным, погиб один человек и еще 17 пострадали.