Гросси призвал прекратить угрожающие ядерной безопасности на ЗАЭС атаки Гросси призвал немедленно прекратить атаки на ЗАЭС

Москва3 окт Вести.Атаки, угрожающие ядерной безопасности на Запорожской АЭС неприемлемы, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он отметил, что такие удары должны быть немедленно прекращены.

Слова Гросси приводит пресс-служба МАГАТЭ на своей странице в соцсети X.

Гендиректор Гросси заявил, что атаки, ставящие под угрозу ядерную безопасность, совершенно неприемлемы и должны прекратиться немедленно говорится в сообщении

Гендиректор Росатома Алексей Лихачев ранее заявлял, что киевский режим целенаправленно идет по пути, который может привести к ядерному инциденту на ЗАЭС.

Как отмечал посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, западные страны поддерживают Украину, наносящую удары по ядерным объектам. Тем самым Запад нарушает многие подписанные им международные соглашения по радиационной безопасности, указал димломат.