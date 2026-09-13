Лихачев обвинил Киев в создании угрозы ядерного инцидента на ЗАЭС Лихачев: Киев встал на путь провоцирования ядерного инцидента на ЗАЭС

Москва13 сен Вести.Киевский режим целенаправленно идет по пути, который может привести к ядерному инциденту на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Ранее украинская сторона нанесла удары по бензовозам, доставлявшим топливо для станции. Глава госкорпорации отметил, что организаторы атаки знали о назначении перевозимого топлива.

Эту ситуацию можно понимать только однозначно – киевский режим откровенно встал на путь провоцирования ядерного инцидента на крупнейшей атомной станции в Европе с непредсказуемыми последствиями, причем не только для близлежащих регионов рассказал Лихачев

Глава Росатома подчеркнул, что топливо необходимо ЗАЭС для поддержания работы. Он напомнил, что в августе-сентябре станция почти три недели оставалась без внешнего электроснабжения и в этот период зависела от дизельных установок.

При ударе по бензовозам погибли двое российских военнослужащих. Многие получили серьезные ранения.