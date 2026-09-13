Лихачев: двое военных погибли при ударе ВСУ по бензовозам с топливом для ЗАЭС

Двое военных погибли при ударе ВСУ по бензовозам с топливом для ЗАЭС Лихачев: двое военных погибли при ударе ВСУ по бензовозам с топливом для ЗАЭС

Москва13 сен Вести.Двое российских военных погибли при ударе ВСУ по бензовозам с топливом для Запорожской АЭС, есть раненые. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

По его словам, ВСУ в пятницу, 11 сентября, атаковали бензовозы, подвозившие дизельное топливо для нужд ЗАЭС. Серия комбинированных ударов пришлась в непосредственной близости к периметру площадки станции.

Погибли двое военнослужащих, большое количество российских военных получили ранения, в том числе тяжелые. Все они были заняты на обеспечении этой сугубо гражданской миссии. Мы преклоняемся перед героизмом российских военных сказал глава Росатома

Случившееся Лихачев охарактеризовал как "очередное преступление [киевского режима], чудовищное по своему цинизму и безответственности".

Ранее Лихачев заявил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси перенес визит на Запорожскую АЭС, потому что украинская сторона не предоставила ему гарантий безопасности, в отличие от России.