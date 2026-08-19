Количество пострадавших от атаки ВСУ работников ЗАЭС возросло до 20

До 20 возросло число пострадавших от атаки ВСУ работников ЗАЭС Количество пострадавших от атаки ВСУ работников ЗАЭС возросло до 20

Москва19 авг Вести.Возросло количество пострадавших в результате атаки ВСУ на остановку общественного транспорта в Энергодаре сотрудников Запорожской АЭС, передает ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям ЗАЭС Евгению Яшину.

По уточненным данным, в результате вчерашней атаки пострадали 20 сотрудников Запорожской АЭС говорится в сообщении

Накануне гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью ИС "Вести" рассказал, что ВСУ нанесли удар, когда мирные граждане – обычные сотрудники Запорожской станции – ждали служебный транспорт, чтобы доехать до места работы.

Один человек погиб на месте, трое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.