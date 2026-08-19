Москва19 авгВести.Возросло количество пострадавших в результате атаки ВСУ на остановку общественного транспорта в Энергодаре сотрудников Запорожской АЭС, передает ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям ЗАЭС Евгению Яшину.
По уточненным данным, в результате вчерашней атаки пострадали 20 сотрудников Запорожской АЭСговорится в сообщении
Накануне гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью ИС "Вести" рассказал, что ВСУ нанесли удар, когда мирные граждане – обычные сотрудники Запорожской станции – ждали служебный транспорт, чтобы доехать до места работы.
Один человек погиб на месте, трое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.