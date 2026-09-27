Москва27 сенВести.В результате атаки со стороны Украины на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщил мэр Максим Пухов.
Противник нанес удар утром 27 сентября, в воскресенье, с применением беспилотника квадрокоптерного типа.
В результате этой варварской атаки погибла мирная жительница нашего города… Еще два человека получили ранения. Они оперативно доставлены в городскую больницу. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжестинаписал Пухов в мессенджере МАХ
Пострадавшие госпитализированы в хирургическое отделение, им оказывается медицинская помощь в полном объеме.