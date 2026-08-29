За сутки один житель Запорожской области погиб, 3 ранены после атак дронов ВСУ

За сутки один житель Запорожской области погиб, трое пострадали после атак ВСУ За сутки один житель Запорожской области погиб, 3 ранены после атак дронов ВСУ

Москва29 авг Вести.За прошедшие сутки в Запорожской области зафиксированы целенаправленные атаки по мирным населенным пунктам и гражданским объектам со стороны украинских боевиков. В результате агрессии один человек погиб, трое пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Массированным прилетам были подверглись птг Михайловка, Мелитополь, Васильевка, Токмакский муниципальный округ и город Энергодар.

Вблизи села Константиновка … атаке БПЛА подвергся гражданский грузовой автомобиль. К сожалению, погиб человек. В районе села Червоногорка … беспилотник … ударил по легковому гражданскому автомобилю, пострадали два человека. В селе Орлянское … при аналогичной атаке пострадал один человек написал Балицкий в своем канале в мессенджере МАХ

Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.