Москва26 авгВести.Один человек погиб и шестеро пострадали в Запорожской области в результате целенаправленных атак противника по мирным населенным пунктам. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
Среди пострадавших – одна женщина и пятеро мужчин.
На автомобильной дороге в районе села Ивана Франко Пологовского муниципального округа погиб мужчина 1991 года рожденияпроинформировал глава региона
Кроме того, в районе села Константиновка Мелитопольского городского округа поврежден грузовой гражданский автомобиль.