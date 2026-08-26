Балицкий: в результате атак БПЛА в Запорожской области есть погибший и раненые

Один человек погиб, шестеро пострадали в Запорожской области при налетах ВСУ Балицкий: в результате атак БПЛА в Запорожской области есть погибший и раненые

Москва26 авг Вести.Один человек погиб и шестеро пострадали в Запорожской области в результате целенаправленных атак противника по мирным населенным пунктам. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Среди пострадавших – одна женщина и пятеро мужчин.

На автомобильной дороге в районе села Ивана Франко Пологовского муниципального округа погиб мужчина 1991 года рождения проинформировал глава региона

Кроме того, в районе села Константиновка Мелитопольского городского округа поврежден грузовой гражданский автомобиль.