Москва27 авгВести.В Запорожской области за прошедшие 24 часа в результате атаки беспилотников ВСУ погибли два мирных жителя. Еще трое пострадали, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.

Смертельные случаи были зафиксированы в селе Инженерное и селе Тарасовка.

В результате атаки БПЛА погиб мужчина 1975 года рождения … и мужчина 1961 года рождения

написал глава области в национальном мессенджере

Пострадал также один житель города Пологи и двое - из города Васильевка.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, заключил Балицкий.