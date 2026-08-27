В Запорожской области за сутки двое мирных жителей погибли, еще трое пострадали

Два жителя Запорожской области погибли и трое пострадали при атаках БПЛА В Запорожской области за сутки двое мирных жителей погибли, еще трое пострадали

Москва27 авг Вести.В Запорожской области за прошедшие 24 часа в результате атаки беспилотников ВСУ погибли два мирных жителя. Еще трое пострадали, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.

Смертельные случаи были зафиксированы в селе Инженерное и селе Тарасовка.

В результате атаки БПЛА погиб мужчина 1975 года рождения … и мужчина 1961 года рождения написал глава области в национальном мессенджере

Пострадал также один житель города Пологи и двое - из города Васильевка.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, заключил Балицкий.