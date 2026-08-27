Москва27 авгВести.В Запорожской области за прошедшие 24 часа в результате атаки беспилотников ВСУ погибли два мирных жителя. Еще трое пострадали, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.
Смертельные случаи были зафиксированы в селе Инженерное и селе Тарасовка.
В результате атаки БПЛА погиб мужчина 1975 года рождения … и мужчина 1961 года рождениянаписал глава области в национальном мессенджере
Пострадал также один житель города Пологи и двое - из города Васильевка.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, заключил Балицкий.