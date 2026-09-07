Один человек погиб и 11 ранены в Запорожской области из-за атаки дронов

В Запорожской области во время атак ВСУ погиб один человек и 11 ранены Один человек погиб и 11 ранены в Запорожской области из-за атаки дронов

Москва7 сен Вести.В Энергодаре во время атаки БПЛА ВСУ на городской рынок погиб один человек, еще девять ранены. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Среди пострадавших — девочка 2016 года рождения. Удар пришелся туда, где люди просто покупали продукты написал губернатор

Еще один человек ранен в Бердянском муниципальном округе в селе Осипенко. В селе Нововасильевка из-за атаки БПЛА пострадал мужчина и поврежден автомобиль. В Каменско-Днепровском муниципальном округе в селе Великая Знаменка осколками повреждены два школьных автобуса, обошлось без пострадавших.