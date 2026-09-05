За сутки один человек погиб, двое пострадали от атак ВСУ в Запорожской области

За сутки один житель Запорожской области погиб, двое пострадали от ударов ВСУ За сутки один человек погиб, двое пострадали от атак ВСУ в Запорожской области

Москва5 сен Вести.За прошедшие сутки Запорожская область подверглась новым ударам со стороны украинских боевиков, в результате вражеской агрессии один мирный житель погиб, еще двое пострадали. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.

Вблизи села Вишневое … в результате атаки беспилотника на автомобиль погиб водитель … В Токмакском муниципальном округе атаке БПЛА поверглась территория частного домовладения, пострадал мужчина 1960 г.р. … В селе Очеретоватое … при обстреле пострадал мужчина 1946 г.р. написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Под удар также попали населенные пункты Новоивановка, Приморск, Луначарское, Энергодар, Семеновка. Там повреждены гражданские грузовые автомобили, кафе, а также произошло возгорание, которое было ликвидировано.

Мониторинг оперативной обстановки продолжается.