Москва5 сенВести.За прошедшие сутки Запорожская область подверглась новым ударам со стороны украинских боевиков, в результате вражеской агрессии один мирный житель погиб, еще двое пострадали. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.
Вблизи села Вишневое … в результате атаки беспилотника на автомобиль погиб водитель … В Токмакском муниципальном округе атаке БПЛА поверглась территория частного домовладения, пострадал мужчина 1960 г.р. … В селе Очеретоватое … при обстреле пострадал мужчина 1946 г.р.написал он в своем канале в мессенджере МАХ
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Под удар также попали населенные пункты Новоивановка, Приморск, Луначарское, Энергодар, Семеновка. Там повреждены гражданские грузовые автомобили, кафе, а также произошло возгорание, которое было ликвидировано.
Мониторинг оперативной обстановки продолжается.