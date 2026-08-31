В Запорожской области один человек погиб, еще несколько ранены при атаках БПЛА

В Запорожской области от ударов БПЛА погиб мужчина, несколько человек пострадали В Запорожской области один человек погиб, еще несколько ранены при атаках БПЛА

Москва31 авг Вести.В Запорожской области в результате ударов Вооруженных сил Украины по населенным пунктам и гражданским объектам есть погибший и раненые. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере MAX.

За прошедшие сутки в Запорожской области зафиксированы очередные факты целенаправленных атак противника по мирным населенным пунктам и гражданским объектам. К сожалению, есть раненые и погибший написал Евгений Балицкий

В Приазовском округе в результате атаки беспилотника пострадали три грузовика, ранены два человека. Недалеко от села Скельки повреждена легковушка, ранена женщина 1962 года рождения. В Токмакском округе повреждения получили два автомобиля, пострадали мужчины 1960 и 1975 годов рождения. В Приазовском округе мужчина 1973 года рождения погиб при атаке дрона на гражданский автомобиль.

Губернатор выразил соболезнования родным погибшего. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.