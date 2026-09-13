Москва13 сен Вести.Украинские боевики с применением беспилотников атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, зафиксирован ряд повреждений. Об этом сообщил глава муниципалитета Максим Пухов.

Под удар попал многоквартирный дом. Поврежден балкон квартиры, где живут пожилые люди. По предварительной информации, никто не пострадал … В результате [прилета в городском парке] произошло возгорание … [Ко всему прочему,] зафиксирован удар во дворе на ул. Курчатова, 26