Москва18 авгВести.Беспилотный летательный аппарат атаковал людей в Энергодаре, сообщил в MAX губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Дрон ВСУ ударил по территории около остановки общественного транспорта.

На остановке люди ожидали автобуса, чтобы доехать до работы. Удар по ним — это террористический акт, оправдание которому могут найти только умалишенные киевские нацисты

написал глава региона

В результате атаки один человек погиб, еще 15 – получили ранения. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники оперативных служб, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.