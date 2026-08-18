Москва18 авгВести.Беспилотный летательный аппарат атаковал людей в Энергодаре, сообщил в MAX губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Дрон ВСУ ударил по территории около остановки общественного транспорта.
На остановке люди ожидали автобуса, чтобы доехать до работы. Удар по ним — это террористический акт, оправдание которому могут найти только умалишенные киевские нацистынаписал глава региона
В результате атаки один человек погиб, еще 15 – получили ранения. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники оперативных служб, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.