Москва18 авгВести.Уголовное дело по статье о террористическом акте возбуждено после атаки БПЛА в Энергодаре Запорожской области, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар около остановки общественного транспорта, где ожидало автобус большое количество людей.
В результате не менее 16 человек пострадали и один погибговорится в заявлении ведомства
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий приводил данные об одном погибшем и 15 пострадавших.
В Следственном комитете подчеркнули, что будет проведено полное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, причастные к террористическому акту лица будут привлечены к уголовной ответственности.