После удара БПЛА по людям на остановке в Энергодаре возбудили дело о теракте

СК: при ударе БПЛА в Энергодаре убит 1 и ранены 16 человек После удара БПЛА по людям на остановке в Энергодаре возбудили дело о теракте

Москва18 авг Вести.Уголовное дело по статье о террористическом акте возбуждено после атаки БПЛА в Энергодаре Запорожской области, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар около остановки общественного транспорта, где ожидало автобус большое количество людей.

В результате не менее 16 человек пострадали и один погиб говорится в заявлении ведомства

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий приводил данные об одном погибшем и 15 пострадавших.

В Следственном комитете подчеркнули, что будет проведено полное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, причастные к террористическому акту лица будут привлечены к уголовной ответственности.