Москва18 авгВести.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что число пострадавших в результате атаки ВСУ на остановку общественного транспорта в Энергодаре увеличилось до 17 человек. Об этом глава региона написал в MAX.
Утром 18 августа украинский дрон нанес удар около остановки общественного транспорта, где ожидало автобус большое количество людей. Ранее сообщалось, что один человек погиб.
Число пострадавших в Энергодаре увеличилось до 17 человексказано в сообщении
У троих из них состояние средней степени тяжести. 14 человек находятся в удовлетворительном состоянии.
По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.