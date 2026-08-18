Балицкий: число пострадавших в Энергодаре увеличилось до 17 человек

Число пострадавших от удара дрона ВСУ по остановке с людьми увеличилось до 17 Балицкий: число пострадавших в Энергодаре увеличилось до 17 человек

Москва18 авг Вести.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что число пострадавших в результате атаки ВСУ на остановку общественного транспорта в Энергодаре увеличилось до 17 человек. Об этом глава региона написал в MAX.

Утром 18 августа украинский дрон нанес удар около остановки общественного транспорта, где ожидало автобус большое количество людей. Ранее сообщалось, что один человек погиб.

Число пострадавших в Энергодаре увеличилось до 17 человек сказано в сообщении

У троих из них состояние средней степени тяжести. 14 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.