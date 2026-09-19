Москва19 сенВести.Число мирных жителей, раненых в результате атаки украинского дрона на автобус в Горловке, увеличилось до 12. Об этом сообщает мэр города Иван Приходько в MAX.
По уточненной информации, количество раненых мирных жителей Горловки в результате атаки БПЛА ВФУ возросло до двенадцатиговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ ударил по автобусу в Никитовском районе Горловки. Помимо взрослых, пострадали мальчик и девочка 2016 года рождения. СК России возбудил уголовное дело.