До 12 возросло число раненых при ударе дрона ВСУ по автобусу в Горловке

Число пострадавших при атаке дрона ВСУ на автобус в Горловке выросло до 12 До 12 возросло число раненых при ударе дрона ВСУ по автобусу в Горловке

Москва19 сен Вести.Число мирных жителей, раненых в результате атаки украинского дрона на автобус в Горловке, увеличилось до 12. Об этом сообщает мэр города Иван Приходько в MAX.

По уточненной информации, количество раненых мирных жителей Горловки в результате атаки БПЛА ВФУ возросло до двенадцати говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ ударил по автобусу в Никитовском районе Горловки. Помимо взрослых, пострадали мальчик и девочка 2016 года рождения. СК России возбудил уголовное дело.