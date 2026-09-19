Подбитый в Горловке автобус попадал под удар ВСУ больше 10 раз Журналист "Вестей": число подбитой ВСУ в Горловке техники измеряется десятками

Москва19 сен Вести.Городской автобус, попавший под удар украинского дрона в Горловке в Донецкой Народной Республике, ранее подвергался атакам уже более десяти раз. Об этом сообщил журналист ИС "Вести" Виталий Старущенко.

К этому часу известно, что как минимум 11 человек получили ранения различной степени тяжести, в их числе двое детей.

Важно, что именно этот автобус попадал под удар уже не один раз, не два, а более десяти. Количество единиц подбитой техники за последнее время измеряется десятками, автобусы восстанавливают, вновь выводят на линии, и они опять попадают под обстрелы рассказал Старущенко

Удар по автобусу произошел в жилмассиве Строитель в Никитовском районе Горловки.

Обстановка здесь максимально небезопасная. Мобильные огневые группы отрабатывают большую часть воздушных целей, но ВСУ посылают на Горловку такое количество беспилотников - сводки буквально пестрят информацией о дронах в самых разных частях города. Списки раненых и погибших, к сожалению, периодически пополняются. Очевидно, Киев пытается помешать голосованию сообщил журналист

По сообщению главы Горловки Ивана Приходько, в результате атаки украинского дрона на автобус в Никитовском районе Горловки пострадали девять взрослых и двое детей.