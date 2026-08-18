Москва18 авг Вести.В Энергодаре при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали работники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил в интервью ИС "Вести" гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Лихачев пояснил, что удар был нанесен, когда мирные граждане ожидали служебный транспорт.

Очередная трагедия сегодня утром. В шесть утра люди стоят на остановке, прилетает украинский дрон — один человек погиб на месте, трое — в тяжелом состоянии, 13 ранены. Итого 17 человек пострадали одномоментно. Это обычные работники Запорожской станции, которые просто ждали служебный транспорт, чтобы доехать до места работы