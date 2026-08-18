Москва18 авг Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно наносят удары по социальной инфраструктуре Энергодара - города-спутника Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Каждый день происходят удары по социальной инфраструктуре города, по магазинам, по пунктам снабжения водой, электричеством, электроснабжение неустойчивое. И так или иначе большая территория Запорожской атомной электростанции, включая все подстанции, линии выдачи электроэнергии, все это под ударами дронов. Надо поблагодарить, конечно же, Министерство обороны, войска РХБЗ, Росгвардии - делается все, чтобы сократить, ограничить это военное влияние. Но Энергодар является прифронтовым городом, поэтому мы будем делать дальше все, чтобы скрасить положение людей, помочь им в это трудное время сказал Лихачев

Утром 18 августа ВСУ нанесли удар беспилотником по остановке общественного транспорта, на которой в момент атаки находилось большое количество людей. В результате удара, по последним данным, погиб один человек и еще 17 пострадали.