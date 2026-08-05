14:02 05 августа 2026 14:09 05.08.2026Татьяна РутковскаяОбществоЛихачев: ВСУ уже четыре месяца минируют "Лепестками" дорогу к ЭнергодаруЛихачев: ВСУ уже четыре месяца минируют "Лепестками" дорогу к ЭнергодаруСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква5 авгВести.Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев.Читайте такжеЛихачев: за неделю четыре сотрудника ЗАЭС получили ранения из-за подрыва мин ВСУ14:05 Лихачев рассказал об атаке ВСУ на пожарную часть в Энергодаре17:08 6 июлЛихачев рассказал о последствиях украинских атак на атомные объекты России15:55 6 июлЛихачев заявил о десятках ударов ВСУ по Энергодару за последние дни16:36 22 июнЛихачев: ВСУ целенаправленно убивают сотрудников ЗАЭС14:59 18 июн"ВСУ играют с огнем": Лихачев о последних атаках Киева на ЗАЭС15:38 19 маяЛихачев: ВСУ своими атаками целенаправленно сеют панику в Энергодаре19:37 16 маяЛихачев назвал удары ВСУ по Энергодару и ЗАЭС верхом цинизма11:14 7 маяОбщество05.08.2026