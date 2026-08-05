14:02 05 августа 2026 Татьяна Рутковская Общество

Лихачев: ВСУ уже четыре месяца минируют "Лепестками" дорогу к Энергодару Лихачев: ВСУ уже четыре месяца минируют "Лепестками" дорогу к Энергодару