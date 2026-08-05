14:05 05 августа 2026 14:09 05.08.2026Татьяна РутковскаяОбществоЛихачев: за неделю четыре сотрудника ЗАЭС получили ранения из-за подрыва мин ВСУЛихачев: за неделю четыре сотрудника ЗАЭС получили ранения из-за подрыва мин ВСУСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква5 авгВести.Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.Читайте такжеЛихачев: ВСУ уже четыре месяца минируют "Лепестками" дорогу к Энергодару14:02 Лихачев рассказал об атаке ВСУ на пожарную часть в Энергодаре17:08 6 июлЛихачев предупредил о катастрофических последствиях продолжающихся атак на ЗАЭС16:38 6 июлЛихачев рассказал о последствиях украинских атак на атомные объекты России15:55 6 июлЛихачев: ВСУ целенаправленно убивают сотрудников ЗАЭС14:59 18 июнЛихачев рассказал об атаке ВСУ по специалистам Росатома в районе ЗАЭС15:41 5 июнЛихачев: удар по атомному объекту ЗАЭС является предтечей ядерного инцидента12:37 1 июн"ВСУ играют с огнем": Лихачев о последних атаках Киева на ЗАЭС15:38 19 маяОбщество05.08.2026