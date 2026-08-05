14:05 05 августа 2026 Татьяна Рутковская Общество

Лихачев: за неделю четыре сотрудника ЗАЭС получили ранения из-за подрыва мин ВСУ Лихачев: за неделю четыре сотрудника ЗАЭС получили ранения из-за подрыва мин ВСУ