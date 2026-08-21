Лихачев заявил, что атаки ВСУ на Энергодар граничат с геноцидом

"На грани геноцида": Лихачев высказался об атаках ВСУ на Энергодар Лихачев заявил, что атаки ВСУ на Энергодар граничат с геноцидом

Москва21 авг Вести.Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отношении Энергодара находятся на грани геноцида.

В комментарии журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву Лихачев отметил, что регулярные украинские атаки на город свидетельствуют о планомерной политике по его уничтожению.

Та остервенелость, с которой ВСУ кошмарят Энергодар, говорит о планомерной политике по уничтожению города. И это уже на грани не только военной активности, это уже на грани геноцида сказал Лихачев

Он также подчеркнул, что российские атомные электростанции защищены, однако, как и другие гражданские объекты, остаются уязвимыми перед тяжелыми ракетами.

Кроме того, Лихачев считает, что атомные электростанции в России, Иране и ОАЭ должны быть исключены из военной активности.