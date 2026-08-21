Москва21 авгВести.Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отношении Энергодара находятся на грани геноцида.
В комментарии журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву Лихачев отметил, что регулярные украинские атаки на город свидетельствуют о планомерной политике по его уничтожению.
Та остервенелость, с которой ВСУ кошмарят Энергодар, говорит о планомерной политике по уничтожению города. И это уже на грани не только военной активности, это уже на грани геноцидасказал Лихачев
Он также подчеркнул, что российские атомные электростанции защищены, однако, как и другие гражданские объекты, остаются уязвимыми перед тяжелыми ракетами.
Кроме того, Лихачев считает, что атомные электростанции в России, Иране и ОАЭ должны быть исключены из военной активности.
Для нас ядерная безопасность является незыблемой, и в России, и в Иране, и в ОАЭ. Везде АЭС должны быть исключены из военной активностизаявил Лихачев