Москва12 авгВести.Во время атаки беспилотника в промышленной зоне Энергодара пострадали три человека. Двое из них - сотрудники электроцеха Запорожской АЭС, входящей в состав Росатома, сообщает пресс-служба ЗАЭС.
Коллеги направлялись на место для восстановления энергоснабжения объектов промышленной зоны, поврежденного в результате предыдущих атак ВСУговорится в сообщении
Удар целенаправленно осуществлялся по людям, которые ехали восстанавливать электроснабжение. Все пострадавшие доставлены в МСЧ № 145, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Один человек находится в тяжелом состоянии.
В сообщении подчеркивается, что с помощью атак дронов ВСУ намеренно подвергают опасности сотрудников Запорожской АЭС, выполняющих жизненно важную для города работу. Они восстанавливают поврежденную инфраструктуру, обеспечивают электроснабжение социальных и промышленных объектов - и каждый день делают это, несмотря на постоянную угрозу атак.