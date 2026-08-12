Три человека, из них два сотрудника ЗАЭС, пострадали во время атаки БПЛА ВСУ целенаправленно атаковали сотрудников Запорожской АЭС, двое пострадали

Москва12 авг Вести.Во время атаки беспилотника в промышленной зоне Энергодара пострадали три человека. Двое из них - сотрудники электроцеха Запорожской АЭС, входящей в состав Росатома, сообщает пресс-служба ЗАЭС.

Коллеги направлялись на место для восстановления энергоснабжения объектов промышленной зоны, поврежденного в результате предыдущих атак ВСУ говорится в сообщении

Удар целенаправленно осуществлялся по людям, которые ехали восстанавливать электроснабжение. Все пострадавшие доставлены в МСЧ № 145, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Один человек находится в тяжелом состоянии.

В сообщении подчеркивается, что с помощью атак дронов ВСУ намеренно подвергают опасности сотрудников Запорожской АЭС, выполняющих жизненно важную для города работу. Они восстанавливают поврежденную инфраструктуру, обеспечивают электроснабжение социальных и промышленных объектов - и каждый день делают это, несмотря на постоянную угрозу атак.