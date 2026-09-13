Лихачев: МАГАТЭ должно осудить удар ВСУ по бензовозам с топливом для ЗАЭС

Росатом призвал МАГАТЭ осудить удар ВСУ по бензовозам с топливом для ЗАЭС Лихачев: МАГАТЭ должно осудить удар ВСУ по бензовозам с топливом для ЗАЭС

Москва13 сен Вести.Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно осудить удар боевиков Вооруженных сил Украины по бензовозам с топливом для Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил генеральный директор российской государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Он подчеркнул, что киевский режим взял курс на провоцирование ядерного инцидента на крупнейшей атомной станции в Европе.

Исходим из того, что МАГАТЭ должно жестко осудить этот преступный акт с называнием виновных, а западные спонсоры Киева - найти в себе мужество дистанцироваться хотя бы от самых страшных преступлений режима [Владимира] Зеленского сказал Лихачев, его слова приводятся в заявлении Росатома

11 сентября украинские боевики атаковали бензовозы, подвозившие дизельное топливо для нужд Запорожской АЭС. Серия ударов пришлась в непосредственной близости к периметру площадки станции. В результате атаки двое российских военных погибли, еще несколько пострадали.