Москва28 авг Вести.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал атаки на Запорожскую АЭС абсолютно неприемлемыми и призвал проявлять максимальную сдержанность в ситуации вокруг станции, сообщила пресс-служба агентства.

Там подчеркнули, что удары украинских боевиков создают постоянную угрозу ядерной безопасности.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что любые атаки на объекты атомных электростанций недопустимы, и вновь призвал к максимальной военной сдержанности, чтобы избежать риска ядерной аварии говорится в сообщении пресс-службы МАГАТЭ в соцсети X

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник назвал удары украинских боевиков по ЗАЭС беспределом. Он подчеркнул, что эти атаки происходят с молчаливого согласия Запада, а больше всего от них страдают от них мирные жители.