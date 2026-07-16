Мирошник заявил, что МАГАТЭ реагирует на удары по АЭС, а Запад молчит Мирошник: МАГАТЭ реагирует на удары по ЗАЭС, Запад молчит

Москва16 июл Вести.Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) реагирует на удары по Запорожской атомной электростанции (АЭС), а Запад молчит. Об этом ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, МАГАТЭ воздерживаются от политических выводов, но стараются максимально реагировать на сами факты нанесения ударов, которые грозят радиационной опасностью.

Поэтому, если к российской стороне нет никаких подобных претензий, … даже при всей фантазии западников и украинцев, то украинская сторона … совершает буквально запланированный теракт за терактом, потому что только над Энергодаром сбиваются десятки, если не сотни беспилотников, которые летят именно в сторону радиационно опасного объекта … Западники предпочитают все-таки молчать по этому поводу, наверное, кроме МАГАТЭ больше за это время никаких заявлений мы не видели сказал Мирошник

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил инцидент с ударом беспилотника, ставший причиной гибели главного инженера Запорожской АЭС (ЗАЭС) Александра Яковлева.