МИД: МАГАТЭ должно довести до Киева информацию об опасности провокаций на ЗАЭС

В МИД рассказали, что МАГАТЭ должно сделать в отношении ЗАЭС МИД: МАГАТЭ должно довести до Киева информацию об опасности провокаций на ЗАЭС

Москва3 сен Вести.Руководство Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должно довести до Киева и его западных кураторов информацию о том, как опасно совершать провокации на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом заявила РИА Новости на полях Восточного экономического форума​​​ (ВЭФ) официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сейчас руководство МАГАТЭ должно сделать только одно – доводить до киевского режима и, конечно, до западных кураторов киевского режима, всю серьезность сложившейся ситуации и реальность угрозы, которую создает Украина, я имею в виду киевский режим, для Запорожской атомной электростанции цитирует ее агентство

Дипломат добавила, что в глобальном смысле угроза ЗАЭС создает риск нарушения ядерной безопасности всей Европы и даже, возможно, всего евразийского континента.

2 сентября генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил в интервью ИС "Вести", что ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) является сложной, но находится под контролем. Начиная с 20 августа станция использует только электроэнергию от дизель-генераторов.