Москва3 сенВести.Руководство Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должно довести до Киева и его западных кураторов информацию о том, как опасно совершать провокации на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом заявила РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Сейчас руководство МАГАТЭ должно сделать только одно – доводить до киевского режима и, конечно, до западных кураторов киевского режима, всю серьезность сложившейся ситуации и реальность угрозы, которую создает Украина, я имею в виду киевский режим, для Запорожской атомной электростанциицитирует ее агентство
Дипломат добавила, что в глобальном смысле угроза ЗАЭС создает риск нарушения ядерной безопасности всей Европы и даже, возможно, всего евразийского континента.
2 сентября генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил в интервью ИС "Вести", что ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) является сложной, но находится под контролем. Начиная с 20 августа станция использует только электроэнергию от дизель-генераторов.