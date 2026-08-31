Лихачев заявил, что МАГАТЭ может сопроводить колонну с топливом для ЗАЭС Лихачев: Росатом рассчитывает на сопровождение МАГАТЭ колонны для ЗАЭС

Москва31 авг Вести.Госкорпорация "Росатом" рассчитывает, что сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будут сопровождать колонну с топливом для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом журналистам заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Рассчитываем, что сотрудники МАГАТЭ будут сопровождать колонну с топливом, находящимся в сложившейся ситуации с минимальным ресурсом, от которого напрямую зависит ядерная безопасность ЗАЭС сказал Лихачев

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что без восстановления внешнего электроснабжения или дополнительных поставок дизельного топлива Запорожская АЭС примерно через десять дней может столкнуться с полной потерей электроснабжения.

Внешнее электроснабжение станции было прекращено 20 августа из-за повреждения линии "Ферросплавная-1". По данным пресс-службы ЗАЭС, поврежденный участок находится на территории, контролируемой Киевом. После отключения станция перешла на резервное питание.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. На станции шесть энергоблоков мощностью по 1 ГВт каждый. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.