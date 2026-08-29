Гросси: МАГАТЭ работает над еще одной зоной прекращения огня у ЗАЭС

МАГАТЭ пытается создать еще одну зону прекращения огня у ЗАЭС Гросси: МАГАТЭ работает над еще одной зоной прекращения огня у ЗАЭС

Москва29 авг Вести.Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) работает над созданием еще одной локальной зоны прекращения огня из-за угрозы отключения электроснабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, без восстановления электроснабжения станции извне или дополнительных поставок дизельного топлива в ближайшее время ЗАЭС может столкнуться с полным отключением электроэнергии примерно через десять дней.

В этом контексте МАГАТЭ работает над созданием еще одной локальной зоны прекращения огня, которая станет седьмой подобной договоренностью, заключенной агентством с конца прошлого года, чтобы как можно скорее ускорить ремонт линии электропередачи "Феросплавная-1" говорится в релизе на сайте агентства

ЗАЭС оказалась отключена от внешнего электроснабжения 20 августа. Тогда автоматически отключилась последняя функционировавшая линия 330 кВ "Ферросплавная-1".

Поврежденный участок линии электропередачи находится на подконтрольном Украине правом берегу Днепра. Персонал АЭС оптимизировал работу генераторов для экономии запасов топлива на фоне проблем с его доставкой, которые вызывают обстрелы ВСУ.