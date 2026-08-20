Директор ЗАЭС сообщил, что станция в 26-й раз перешла на дизель-генераторы

Запорожская АЭС в 26-й раз перешла на дизель-генераторы Директор ЗАЭС сообщил, что станция в 26-й раз перешла на дизель-генераторы

Москва20 авг Вести.Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) в 26-й раз перешла на дизель-генераторы с момента начала украинского конфликта, сообщил ИС "Вести" директор станции Юрий Черничук.

Переход на резервное электроснабжение стал вынужденным в связи с боевыми действиями.

Сегодня, по нашим подсчетам, уже в 26 раз с момента начала конфликта ЗАЭС перешла на электроснабжение собственных нужд от резервных дизель-генераторов. Причиной стали боевые действия, и повреждена единственная питающая ЗАЭС линия — линия 330 кВ "Ферросплавная" пояснил Черничук

Директор добавил, что на данный момент специалисты определяют место повреждения, оценивают объемы восстановительных работ, после чего линию приведут в рабочее состояние и осуществят переход станции на нормальное питание от энергосистемы.

Ранее Черничук сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) своими атаками пытаются мешать доставке топлива для нужд ЗАЭС.