Директор назвал ситуацию на ЗАЭС не аварийной, но критической Директор ЗАЭС Черничук назвал ситуацию на станции не аварийной, но критической

Москва20 авг Вести.Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) является критической в связи с длительными боевыми действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ) против станции и ее города-спутника Энергодара. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" директор станции Юрий Черничук.

20 августа Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения и перешла на резервное питание. По подсчетам сотрудников станции, это уже 26-й подобный инцидент с начала конфликта на Украине.

Ситуация может стать критической в любой момент даже независимо от наличия топлива у нас, и доказательством тому является сентябрь прошлого года, когда мы практически месяц без нескольких часов работали на резервных дизель-генераторах, обеспечивали охлаждение топлива, безопасность станции. Сейчас, на сегодняшний день, ситуация усугубляется тем, что у нас практически три месяца противником максимально затруднена логистика поставки любых товарно-материальных ценностей, в том числе и дизельного топлива, а также продуктов питания и питьевой воды в город. Дороги, которые ведут к городу Энергодар, к Запорожской АЭС, находятся под постоянным огневым воздействием противника, и запасы дизельного топлива на площадке, к сожалению, снижаются рассказал директор станции

По его словам, ситуация на ЗАЭС не аварийная, но уже сейчас ее можно назвать критической.

Говорить о том, что у нас ситуация аварийная, на данный момент не приходится, конечно, но ситуация критическая в связи с этим длительным обострением боевых действий со стороны противника в отношении как Запорожской АЭС, так и города-спутника - города Энергодар сообщил Черничук

Ранее пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что на станции осуществлен переход на резервное энергоснабжение с помощью дизель-генераторов в связи с потерей внешнего энергоснабжения.