Директор по коммуникациям ЗАЭС: обстановка из-за обстрелов остается напряженной Руководство ЗАЭС сообщило о напряженной обстановке вокруг станции

Москва4 окт Вести.Обстановка на Запорожской АЭС и в Энергодаре сохраняется напряженной в связи с непрекращающимися обстрелами ВСУ. Об этом сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

Обстановка на Запорожской АЭС и в Энергодаре остается напряженной​​​. Атаки на город, объекты станции и обеспечивающую ее работу инфраструктуру продолжают создавать угрозу людям и осложнять работы по поддержанию безопасного состояния ЗАЭС сказала Яшина

При этом, по ее словам, персонал круглосуточно контролирует все параметры безопасности и обеспечивает работу необходимых систем.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о выходе из строя станции радиационного мониторинга, расположенной за пределами Запорожской АЭС. В ходе атаки 22 сентября была выведена из строя станция мониторинга радиации за пределами территории, в результате чего снизилась способность мониторинга радиации в районе ЗАЭС, говорится в заявлении в сети X(запрещена в РФ).