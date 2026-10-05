Москва5 окт Вести.Вооруженные силы Украины атаковали здание переработки радиоактивных отходов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом журналистам заявил генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Он назвал неспокойной минувшую ночь на станции.

Были сразу атакованы два объекта: лабораторный корпус, расположенный в 200-х метрах от 4 и 5 энергоблоков, и здание по переработке радиоактивных отходов сказал Лихачев

По словам гендиректора Росатома, в обоих случаях в результате атак повреждена кровля. Угроза ядерной безопасности отсутствует, добавил он.

Ранее сообщалось, что обстановка на Запорожской АЭС и в Энергодаре остается напряженной из-за постоянных обстрелов со стороны украинской армии.