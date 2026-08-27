Москва27 авг Вести.Украинский беспилотник атаковал территорию Запорожской атомной электростанции, сообщили в пресс-службе ЗАЭС в мессенджере МАХ. Персонал не пострадал, значительных повреждений не зафиксировано.

Вчера, 26 августа, Запорожская атомная электростанция, входящая в состав Росатома, подверглась атаке беспилотного летательного аппарата ВСУ. Целью атаки стала площадка сухого хранилища отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ) говорится в сообщении ЗАЭС

Отмечается, что радиационный фон на площадке и рядом с ней в пределах нормы, воздействия на окружающую среду нет.

На станции напомнили, что атака на объект хранения ядерного топлива создает потенциальную угрозу ядерной и радиационной безопасности.