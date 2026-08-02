Москва2 авгВести.Несдетонировавший украинский беспилотник был обнаружен в непосредственной близости от здания третьего энергоблока Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе атомной электростанции.
Отмечается, что разрушений и пострадавших нет.
Беспилотный летательный аппарат был обнаружен в непосредственной близости от здания третьего энергоблока – у стены в районе переходной галереи, по которой ежедневно перемещается эксплуатационный персонал станции. Детонации не произошлосказано в сообщении
Отмечается, что это второй случай за неделю, когда вражеские БПЛА пытаются атаковать объекты, непосредственно связанные с обеспечением безопасной эксплуатации атомной станции. Несмотря на продолжающиеся провокации, персонал Запорожской АЭС продолжает контролировать все параметры безопасности, доьавили в пресс-службе.
Радиационный фон в районе ЗАЭС не превышает естественных природных значений.