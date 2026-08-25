Два сотрудника ЗАЭС пострадали при ударе украинского БПЛА

При атаке украинского БПЛА пострадали двое сотрудников ЗАЭС Два сотрудника ЗАЭС пострадали при ударе украинского БПЛА

Москва25 авг Вести.В результате атаки украинского беспилотника пострадали двое сотрудников Запорожской АЭС, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

Отмечается, что удар по атомщикам, которые обеспечивают функционирование объекта, был нанесен целенаправленно.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней тяжести. Оба сотрудника были оперативно эвакуированы в медицинское учреждение сказано в сообщении

В ЗАЭС добавили, что атаки на сотрудников станции создают непосредственную угрозу жизни людей и безопасности Запорожской АЭС. Вместе с тем персонал продолжает выполнять свои обязанности, несмотря на напряженную обстановку.