Москва25 авгВести.В результате атаки украинского беспилотника пострадали двое сотрудников Запорожской АЭС, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе ЗАЭС.
Отмечается, что удар по атомщикам, которые обеспечивают функционирование объекта, был нанесен целенаправленно.
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней тяжести. Оба сотрудника были оперативно эвакуированы в медицинское учреждениесказано в сообщении
В ЗАЭС добавили, что атаки на сотрудников станции создают непосредственную угрозу жизни людей и безопасности Запорожской АЭС. Вместе с тем персонал продолжает выполнять свои обязанности, несмотря на напряженную обстановку.