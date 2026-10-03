Москва3 октВести.Оборудование Запорожской ТЭС, от которого зависит надежность внешнего электроснабжения Запорожской АЭС, было повреждено в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом в субботу сообщили представители станции.
В результате интенсивных обстрелов ВСУ в течение последней декады сентября территории вблизи Запорожской АЭС повреждено оборудование Запорожской ТЭС, от работоспособности которого зависит надежное внешнее электроснабжение станцииговорится в сообщении, опубликованном в канале ЗАЭС в MAX
В настоящее время оборудование ТЭС запитано от аварийных источников.
Представители станции заявили, что ситуация на Запорожской АЭС, входящей в состав Росатома, находится под контролем персонала. По их словам, специалисты круглосуточно контролируют все параметры безопасности.
Запорожская АЭС расположена в городе Энергодаре и является крупнейшей атомной электростанцией в Европе.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал прекратить угрожающие ядерной безопасности на ЗАЭС атаки.