Оборудование Запорожской ТЭС повреждено в результате обстрелов со стороны ВСУ

Задействованное для электроснабжения ЗАЭС оборудование повреждено из-за атак ВСУ Оборудование Запорожской ТЭС повреждено в результате обстрелов со стороны ВСУ

Москва3 окт Вести.Оборудование Запорожской ТЭС, от которого зависит надежность внешнего электроснабжения Запорожской АЭС, было повреждено в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом в субботу сообщили представители станции.

В результате интенсивных обстрелов ВСУ в течение последней декады сентября территории вблизи Запорожской АЭС повреждено оборудование Запорожской ТЭС, от работоспособности которого зависит надежное внешнее электроснабжение станции говорится в сообщении, опубликованном в канале ЗАЭС в MAX

В настоящее время оборудование ТЭС запитано от аварийных источников.

Представители станции заявили, что ситуация на Запорожской АЭС, входящей в состав Росатома, находится под контролем персонала. По их словам, специалисты круглосуточно контролируют все параметры безопасности.

Запорожская АЭС расположена в городе Энергодаре и является крупнейшей атомной электростанцией в Европе.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал прекратить угрожающие ядерной безопасности на ЗАЭС атаки.