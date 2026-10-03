Москва3 октВести.Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о выходе из строя станции радиационного мониторинга, расположенной за пределами Запорожской АЭС.
Как сообщается, в ходе атаки 22 сентября была выведена из строя станция мониторинга радиации за пределами территории, в результате чего снизилась способность мониторинга радиации в районе ЗАЭСговорится в заявлении в сети X
Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что атаки, создающие угрозу ядерной безопасности на Запорожской АЭС, недопустимы. По его словам, подобные удары необходимо немедленно прекратить.