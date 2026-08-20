Москва20 авг Вести.Запланированный на 20 августа визит гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) не состоялся. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" директор станции Юрий Черничук.

По словам Черничука, глава МАГАТЭ должен был приехать на станцию буквально в течение нескольких часов.

Он должен был приехать буквально через несколько часов сегодня. К сожалению - или к счастью, не знаю - этот визит не состоялся. Наверное, все-таки к сожалению, потому что нам было что показать ему, показать последствия тех действий, которые предпринимает противник в отношении и города, и атомной станции сказал Черничук

О датах нового визита Гросси директор ЗАЭС не осведомлен.

Причины, которые были указаны агентством — это некие соображения безопасности той команды, которая должна была приехать. И по той информации, которая есть у меня, визит перенесен на какой-то более поздний срок, даты его пока не назывались. Или, по крайней мере, неизвестны мне сообщил Черничук

Ранее сегодня пресс-служба ЗАЭС сообщила о переходе станции на резервное питание с помощью дизель-генераторов в связи с потерей внешнего энергоснабжения. По словам Черничука, это уже 26-й подобный инцидент с начала конфликта на Украине. Ситуацию на ЗАЭС он назвал критической.