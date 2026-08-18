Москва18 авгВести.Комментируя атаку ВСУ на промзону Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не называет виновных. На это обратил внимание глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в беседе с ИС "Вести".
Гросси назвал атаки на промзону и на автобусную остановку, где находились рабочие станции, "неприемлемыми".
Одно лишь могу сказать, что Гросси опять говорит о некоторых организаторах атак, не называя адресно виновных, но дает понять, что его приезд сорван исключительно киевским режимомподчеркнул Лихачев
Визит Гросси на Запорожскую АЭС и в Энергодар был запланирован на 20-21 августа. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала срыв поездки очередным безрассудным шагом Киева.