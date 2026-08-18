Лихачев: Гросси не называет виновных, говоря об атаке на ЗАЭС

Лихачев: комментируя атаку на ЗАЭС, Гросси не называет виновных Лихачев: Гросси не называет виновных, говоря об атаке на ЗАЭС

Москва18 авг Вести.Комментируя атаку ВСУ на промзону Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не называет виновных. На это обратил внимание глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в беседе с ИС "Вести".

Гросси назвал атаки на промзону и на автобусную остановку, где находились рабочие станции, "неприемлемыми".

Одно лишь могу сказать, что Гросси опять говорит о некоторых организаторах атак, не называя адресно виновных, но дает понять, что его приезд сорван исключительно киевским режимом подчеркнул Лихачев

Визит Гросси на Запорожскую АЭС и в Энергодар был запланирован на 20-21 августа. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала срыв поездки очередным безрассудным шагом Киева.