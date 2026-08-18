Захарова назвала безрассудным срыв Киевом визита Гросси на ЗАЭС Захарова: срыв Киевом визита Гросси на ЗАЭС – безрассудный шаг

Москва18 авг Вести.Срыв запланированного на 20-21 августа визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и в Энергодар является очередным безрассудным шагом Киева. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Очередным безрассудным шагом в этом отношении стало решение Украины сорвать планировавшуюся на 20-21 августа поездку гендиректора МАГАТЭ Гросси на ЗАЭС и в город атомщиков Энергодар сказала Захарова

Она уточнила, что поездку Гросси предполагалось приурочить к очередной ротации экспертов секретариата МАГАТЭ на станции.