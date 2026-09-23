Ульянов: Гросси был вынужден перенести визит на ЗАЭС из-за угроз от Киева

Глава МАГАТЭ перенес визит на ЗАЭС из-за угроз безопасности со стороны Киева Ульянов: Гросси был вынужден перенести визит на ЗАЭС из-за угроз от Киева

Москва23 сен Вести.Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси перенес запланированный на конец августа визит на Запорожскую АЭС из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны Украины. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По словам российского дипломата, которые приводит ТАСС, украинская сторона не предоставила гарантии безопасности для поездки Гросси на станцию через территорию России.

По сути, гендиректор получил сигнал о том, что если он соберется посетить ЗАЭС через территорию Российской Федерации, а не Украины, то жизнь сотрудников агентства, включая и его руководителя, может оказаться под угрозой указал Ульянов

Он уточнил, что Гросси и сотрудники агентства планировали посетить ЗАЭС в конце августа. При этом, по словам Ульянова, речь идет именно о переносе поездки, а не об ее отмене.

Ранее Ульянов отмечал, что Евросоюз закрывает глаза на удары Украины по ядерным объектам, а также поощряет Киев продолжать подобные атаки.