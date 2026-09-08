Гросси отказывается признавать вину Киева в атаках на ЗАЭС, заявила Захарова Захарова: Гросси упорно уклоняется от признания вины Киева в обстрелах ЗАЭС

Москва8 сен Вести.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси упорно уклоняется от признания вины киевского режима в атаках на Запорожскую АЭС, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Текст заявления опубликован на сайте МИД РФ.

Комментируя последний доклад Гросси о ядерной безопасности в зоне украинского конфликта, Захарова назвала его политически ангажированным. Она обратила внимание, что Гросси игнорирует российскую принадлежность ЗАЭС.

В документе отмечается "серьезное ухудшение ситуации" на ЗАЭС, при этом гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси продолжает с упорством, достойным лучшего применения, уклоняться от того, чтобы прямо признать вину киевского режима в безрассудных нападениях на объекты инфраструктуры ЗАЭС, убийствах сотрудников этой станции, оказании психологического давления на их родных и близких, покушениях на электроснабжение станции и прочих преступлениях сказала Захарова

Кроме того, продолжила дипломат, Гросси не упомянул в докладе, что киевский режим сорвал визит главы МАГАТЭ на ЗАЭС и в Энергодар, который был запланирован на 20-21 августа.

Ожидаем, что впредь Секретариат и руководство Агентства будут более ответственно подходить к составлению подобных докладов подытожила Захарова

Ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев сообщил, что дата визита Рафаэля Гросси в Энергодар пока не определена. Лихачев предположил, что конкретики по этому вопросу стоит ожидать лишь после Генеральной конференции МАГАТЭ, которая должна пройти с 14 по 18 сентября.

До этого глава Росатома призвал Гросси поименно назвать виновников обстрела Запорожской АЭС и Энергодара.